Бюджет программы льготных кредитов "5-7-9%" вырастет до 4 миллиардов, – Минэкономики

Основной бюджет государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" вскоре будет увеличен до 4 млрд грн.

Об этом во время онлайн-конференции сказал директор Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономики Украины Андрей Слабинский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Основной бюджет программы сейчас остается 2 млрд, но в планах есть увеличение его до 4 млрд грн", - сказал Слабинский.

Он напомнил, что программа 5-7-9% - это о возмещении процентной ставки и кредитные гарантии.

Как сообщалось, в Украине с 1 февраля 2020 года стартовала утверждена правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых. В апреле Кабинет министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе 2 млн грн до 3 млн грн.

29 апреля Кабинет министров поддержал законодательные изменения, предусматривающие предоставление малому и среднему бизнесу, который понес финансовые потери в результате пандемии COVID-19, доступа к финансовым ресурсам, путем получения кредитов с частичной государственной гарантией.