Мировой спрос на сталь упадет на 6,4%, – WorldSteel

Мировой спрос на сталь в 2020 году сократится на 6,4% по сравнению с 2019 годом, до 1,654 млрд тонн

Это прогнозирует World Steel Association (WSA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В 2021 году спрос несколько восстановится, достигнув 1,717 млрд тонн (прирост на 3,8% к 2020 году).

Падение мирового спроса на сталь в этом году будет частично ограничено более стремительным восстановлению экономики Китая по сравнению с другими странами.

"Кризис, вызванный COVID-19, с его катастрофическими последствиями для здоровья населения, стал также чудовищным кризисом для мировой экономики. Наши клиенты пострадали от падения потребления, остановки заводов и нарушений производственно-сбытовых цепочек. Мы ожидаем во втором квартале существенного падения спроса в большинстве стран. С ослаблением ограничительных мер, которое началось в мае, мы прогнозируем, что ситуация постепенно улучшится, но темпы восстановления будут медленными", - сказал председатель комитета по экономике WSA Аль Ремейти, слова которого приводятся в сообщении ассоциации.