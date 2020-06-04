ЕЦБ увеличил объем экстренной программы скупки активов до 1,35 триллиона

Европейский центральный банк по итогам заседания 4 июня принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Таким образом, объем этой программы составит 1,35 трлн евро.

Эксперты ожидали, что ЕЦБ увеличит PEPP на 500 млрд евро.

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Эти решения совпали с ожиданиями рынка.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.