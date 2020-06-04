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Рада продлила работу ветеринарного надзора на границе до конца года

Рада продлила работу ветеринарного надзора на границе до конца года

Верховная Рада приняла закон, продляющий до конца года полномочия органов Госпродпотребслужбы в части контроля за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3398 во втором чтении проголосовали 319 народных депутатов.

Согласно пояснительно записке к документу, сейчас государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на границе осуществляется работниками региональных служб ветеринарной медицины, образованных Госпропотребслужбой.

Согласно закону "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных", с 18 мая 2020 года все они должны быть государственными служащими, однако из-за введения карантина соответствующие конкурсы не проведены.

"Работники указанных служб, осуществляя фактически функции государства, в настоящее время не являются государственными служащими. В то же время, начиная с 18 мая они должны ими быть", – констатируют проблему авторы документа.

В связи с этим законом до 31 декабря 2020 года продлены полномочия региональных служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе, что позволит избежать остановки осуществления указанного контроля и надзора при осуществлении экспортно-импортных операций.

Автор: 

ветеринарія (16) ВР (2865) закон (1481) парламент (1948) Держпродспоживслужба1 (336)


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