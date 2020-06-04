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ФГИ сменил подконтрольного Фирташу главу Запорожского титанового комбината

ФГИ сменил подконтрольного Фирташу главу Запорожского титанового комбината

Фонд государственного имущества смог сменить главу ООО "ЗТМК" на основании принятого Кабмином еще в феврале решения.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Фонда Дмитрий Сенниченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"На прошлой неделе мы вернули государству "Центрэнерго", а сегодня обеспечили государственный контроль над Запорожским титано-магниевым комбинатом! Официально сообщаю, что в Единый реестр юридических лиц внесена информация о новом и.о. директора ООО "ЗТМК", – сообщил глава Фонда.

Сенниченко напомнил, что Запорожский титаново-магниевый комбинате – это единственный производитель губчатого титана в Европе, 51% акций которого находится в собственности государства.

При том, убытки предприятия, по данным ФГИ, в 2019 году составили 656 млн грн.

"Перед новым руководителем ООО "ЗТМК" поставлена ​​задача по уничтожению коррупционных схем для финансовой стабилизации объекта", – добавил Сенниченко.

Как сообщалось, Кабинет министров своим распоряжением №165-р от 26 февраля согласовал назначение Сергея Лубенникова исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".

До последнего времени руководителем ООО "Запорожский титано-магниевый комбинет" с 2013 года являлся близкий к Дмитрию Фирташу топ-менеджер Владимир Сивак. До этого он занимал должность заместителя председателя правления – коммерческого директора крупнейшего производителя кальцинированной соды в Украине – "Крымского содового завода ", подконтрольного Group DF Фирташа.

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Напомним, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Дмитрием Фирташем.

Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать $110 млн во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Однако, как выяснило следствие НАБУ, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

НАБУ задержало Владимира Сивака в сентябре 2016 года по подозрению в растрате 492 млн грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компания-инвестор должна была сделать самостоятельно.

Однако Заводской суд Запорожской области в мае 2019 года вынес оправдательный приговор по делу Владимира Сивака о растрате 492 млн грн.

"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе. Его проектная мощность – 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Автор: 

Фірташ Дмитро (619) ФДМУ (1364) зтмк (41) Сенниченко Дмитро (59)


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очередное бла бла бла. Отлично, сняли Сивака, пойдет на другую руководящую должность. Может хоть кто-то в этой стране начнет уже сажать рыгалов???
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04.06.2020 15:53 Відповісти
Дележка финансовых потоков.Из-за низкой зарплаты и вредных условий труда народ туда не идет. Типичное разваливание советского прошлого путем износа основных фондов до физического развала.
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04.06.2020 17:02 Відповісти
Позвольте спросить ? Беня спрятал руководство Центрэнерго в лес ,а куда Фирташ вывез руководство ЗТМК ?
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04.06.2020 18:07 Відповісти
Фирташ - это бывший водитель Семена Могилевича - это русская мафия!
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04.06.2020 18:25 Відповісти
Молодцы, чего там, вы бы кроме владельца еще бы мозги менеджменту поменяли и трейдерам на заводе, которые до сих пор на рашку дрочат и в карман копят, вместо оптимизации производства, цены бы вам, недоликам, не было
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04.06.2020 21:23 Відповісти
І з цими особами ми хочемо збудувасти економіку України? В США майже 450 млрдерів живуть із 1100 по світу. Практично вся США тримається на цій групі патріотичного бізнесу. А наші багатії де живуть? Навіть ЗМІ наші задрипані бояться викласти правду,бо жоден багатій....не живе в Україні і подальшу долю з нею не планує. Візміть любу "нашу" чи вже не нашу грошову кишеню від Ахмета до депутатика та прохіндєнта якогось,у яких вже давно їх близькі живуть за кордоном. До речі,один із них якось ляпнув в ефірі, що Україна - це його "батьківщина,земля,згадка", а от вся рідня - це їх справа де жити. От і вся мова прохіндєнта..
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05.06.2020 04:47 Відповісти

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