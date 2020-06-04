Банк Тигипко получил нового главу правления

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал на должности председателя правления "ТАСкомбанка" совладельца банка Владимира Дубея, которому принадлежит 0,00174% акций.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Дубей назначен на трехлетний срок с 4 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Наблюдательный совет "ТАСкомбанка" принял решение о назначении с 12 марта исполняющим обязанности председателя правления Дубея вместо Андрея Комариста в феврале. До этого Дубей более четырех лет занимал должность первого зампредправления банка.

По данным НБУ, на 1 января 2020 года основным владельцем "ТАСкомбанка" является Сергей Тигипко (99,93066% акций).

Согласно данным Нацбанка на 1 мая "ТАСкомбанк" по размеру общих активов занимал 17 место (20,63 млрд грн) среди 75 действующих банков.