Лукашенко поручил новому правительству снять зависимость от рынка России

Одной из главных целей работы нового правительства Беларуси должно стать решение проблемы зависимости страны от рынка России.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, назначая новый состав кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что в Беларуси открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать все же необходимо.

"Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос. Ссылались на какие-то обязательства. Посмотрите, как Россия поступила. Взяла и закрыла границы, чтобы туда никто не ввозил ни солярку, ни бензин. Она закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать, пандемия все спишет, вот и закрылись", – сказал Лукашенко.

Как сообщалось, утром в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке правительства.

Новым премьер-министром Лукашенко назначил Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.