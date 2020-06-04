Лагард назвала беспрецедентным спад в экономике еврозоны

Экономика еврозоны столкнулась с беспрецедентным спадом в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничений, введенных с целью сдерживания ее распространения.

Об этом заявила председательница Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 4 июня заседания, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тяжелые потери рабочих мест, снижение доходов и исключительно высокий уровень неопределенности в отношении перспектив экономики привели к падению потребительских расходов и инвестиций", – отметила Лагард.

По словам главы ЕЦБ, последние опросы и различные индикаторы указывают на некоторое оживление экономической активности в еврозоне на фоне постепенного смягчения ограничений, однако улучшение этих индикаторов является слабым в сравнении со скоростью их недавнего падения.

Макроэкономические прогнозы ЕЦБ говорят о беспрецедентных темпах снижения ВВП еврозоны во втором квартале и старте увеличения экономической активности со второго полугодия, отметила Лагард.

Как сообщалось, Европейский центральный банк по итогам заседания 4 июня принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро. Таким образом, объем этой программы составит 1,35 трлн евро.

В то же время ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.