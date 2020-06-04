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СБУ проводит обыски в Киевском университете им. Шевченко

СБУ проводит обыски в Киевском университете им. Шевченко

Правоохранители проводят обыски на юридическом факультете в главном корпусе Киевского национального университета им. Шевченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блыщик, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводит следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды, – ред.)", – сказала Блыщик.

Спикер Нацполиции добавила, что подробнее в полиции по этому поводу смогут предоставить комментарий после завершения этих следственных действий.

Автор: 

обшук (605) Нацполіція (509) СБУ (1536) Університет (29)


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