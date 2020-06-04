БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
407 0

Госпредприятие "Одесский морской порт" получило 33 миллиона прибыли

Госпредприятие

ГП "Одесский морской торговый порт" за период с января по май 2020 года получило прибыль в размере 33 млн грн.

Об этом собщает ЦТС со ссылкой на информацию ГП "Одесский порт", передает БизнесЦензор.

"По итогам пяти месяцев работы портофлота прибыль подразделения составила около 1,8 млн грн", - сообщил и.о. директора ГП ОМТП Алексей Мясковский.

По словам Мясковского, подразделение "Судоверфь "Украина", вдвое сократило плановый убыток, а судоремонтная мастерская ПСМ-650 при запланированном убытке показала прибыль в 71 тыс. грн.

Ранее Мининфраструктуры утвердило финплан Одесского МТП на 2020 год с плановой прибылью в размере 25 млн грн.

Автор: 

Одеса (925) порт (1390) прибуток (1802)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 