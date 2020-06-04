Банки продолжают возобновлять работу отделений, – НБУ

Постепенное ослабление карантинных ограничений позволило банкам увеличить долю работающих отделений ко 2 июня до 89% с 87% неделей ранее, при этом доля работающих банкоматов не изменилась (97%).

Об этом свидетельствует еженедельный банковский обзор Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, по данным НБУ, у "Приватбанка" работает 74% отделений и 97% банкоматов, у "Ощадбанка" – 93% и 98%, у "Укргазбанка" – 100% и 98% соответственно.

Возобновили работу почти все сети также "Райффайзен Банка Аваль" (работает 99,8% отделений и 98% банкоматов), ПУМБ (98% и 98%). У "Укрсиббанка" и "Альфа-Банка" работают 99% отделений и банкоматов.

Нацбанк также отмечает, что индекс финансового стресса (ИФС) в период с 25 по 29 мая практически не менялся, закрепившись на уровне ниже 0,2 пункта после скачка в марте до 0,3 п.

В то же время с 25 по 29 мая гривневые средства населения в целом сократились на 0,4%, как и неделей ранее, а срочные гривневые депозиты возросли на 0,4%. Объем валютных средств за соответствующий период увеличился на 0,4% (на 0,1% неделей ранее), тогда как объем срочных валютных депозитов сократился на 0,2%.

Согласно отчету, просрочка по потребительским кредитам в гривне продолжает расти у отдельных банков. Вместе с тем по состоянию на 25 мая в целом по банковской системе доля просроченных кредитов более семи дней снизилась до 23,4% с 24% неделей ранее, но увеличилась по сравнению с показателем начала марта (с 19,1%).

Кроме того, на 25 мая сократилась просрочка по кредитам малому и среднему бизнесу. В частности, доля просроченных гривневых кредитов более семи дней уменьшилась до 34% с 34,1% неделей ранее, валютных – до 33,5% с 35,1%.