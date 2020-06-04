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Фонд гарантирования завершил ликвидацию еще одного банка Лагуна

Фонд гарантирования завершил ликвидацию еще одного банка Лагуна

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам ПАО "Кредитпромбанк" в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 2 июня поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении 2 июня выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Кредитпромбанк", – сказано в сообщении.

В период временной администрации и ликвидации в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками банка выплачено 4,9 млн грн.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Кредитпромбанка" в июне 2015 года из-за значительного ухудшения показателей его деятельности и финансового состояния и бездействия владельца банка.

На начало 2015 года единственным акционером "Кредитпромбанка" был Николай Лагун. Однако в начале 2015 года, до принятия Нацбанком решения о признании "Кредитпромбанка" неплатежеспособным, Лагун вышел из перечня акционеров банка и прекратил свои полномочия на посту главы наблюдательного совета финучреждения.

В Украине Николаю Лагуну также принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк". Все они были ликвидированы, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.

Автор: 

банки (6954) ліквідація (363) Микола Лагун (108)


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