Аварийная служба "Запорожгаза" получила 7 тысяч вызовов за время карантина

Количество выездов бригад аварийной службы "Запорожгаза" за время карантина составило 6 885, в среднем ежедневно к диспетчерам аварийной службы поступает 100 звонков из всей Запорожской области, большинство вызовов связано с подозрением на утечку газа.

Как отмечает пресс-служба компании, сейчас много людей находится дома, потому нагрузка на газовые сети постоянно растет, передает БизнесЦензор.

В то же время аварийная служба осуществляет круглосуточный мониторинг давления газа в сетях, проводит техническое обслуживание газораспределительных пунктов.

"22 аварийных бригады АДС дежурят круглосуточно, оперативно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации, осуществляют ремонт, чтобы обеспечить непрерывную доставку голубого топлива. Газовики работают не покладая рук и часто рискуют собственным здоровьем", – рассказывает технический директор "Запорожгаза" Юрий Заставский.

В компании подчеркнули, что так как работники аварийной службы постоянно контактируют с владельцами домов, особое внимание они уделяют индивидуальной защите: работники бригад полностью обеспечены защитными костюмами, защитными масками, одноразовыми перчатками, а также антисептиками.

Кроме того, в период эпидемии особенное внимание уделяется дезинфекции служебного транспорта. Перед началом рабочего дня и после окончания смены водители обязательно обрабатывают специальными средствами инструмент и служебные машины.

Дезинфекция машин проходит в три этапа и в целом по времени занимает приблизительно 2 часа в день.

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"Клиенты должны знать, что работники выездной бригады максимально защищены, поэтому не следует препятствовать газовикам выполнять их работу. Чтобы не подвергать дополнительной опасности работников АО "Запорожгаз", потребители должны также придерживаться санитарных требований и быть социально ответственными. Если у клиента, который осуществляет вызов аварийной службы, есть симптомы болезни, он обязательно должен об этом предупредить диспетчера", – отмечается в сообщении.

В компании напоминают, что вызов с подозрением на утечку газа является бесплатным, его стоимость включена в тариф на распределение газа.

АО "Запорожгаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории Запорожской области и города Запорожье (кроме Мелитополя и Мелитопольского района).

В 2019 году "Запорожгаз" доставил 490 тысячам своих клиентов почти 1 млрд кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 10 тыс. км.