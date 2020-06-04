БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
1 339 11

Падение ВВП достигло 5%, – Минэкономики

Падение ВВП достигло 5%, – Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле 2020 года в 5%.

Об этом свидетельствует Обзор экономической активности за апрель, обнародованный на сайте Минэкономики, передает БизнесЦензор.

В министерстве отмечают, в апреле большинство подвидов производственной деятельности ощутили полное негативное влияние распространение в мире COVID-19 и продолжение действия карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны.

В то же время аналитики Минэкономики ожидают, что смягчение карантина с середины мая и дальнейшее снятие ограничений на фоне внедрения принятых правительственных решений, направленных на смягчение воздействия пандемии COVID-19, позволят оживить экономическую активность и ожидать возобновления роста ВВП в конце текущего года.

Как сообщалось, в конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%.

Однако уже в конце мая НБУ допустил более глубокое падение ВВП Украины в 2020 году – до 6-7%.

Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.

Автор: 

ВВП (1136) карантин (2077) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+8
зачекайте - зЄ-паяц позвонить - все порішае....- він у серіалі так робив... - главное это пАзванить...
показати весь коментар
04.06.2020 19:54
+4
"Падение ВВП достигло 5%, - Минэкономики" - ясно, роста 40% уже не будет, а будет рост 35%, что нас тоже устраивает. Даже 30% роста нам тоже подойдёт.
показати весь коментар
04.06.2020 19:50
+4
А где экономический прорыв?
показати весь коментар
04.06.2020 21:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Глупо было ожидать что ВВП не упадет, но падение ожидается примерно как и в ЕС.
показати весь коментар
04.06.2020 19:24 Відповісти
"Падение ВВП достигло 5%, - Минэкономики" - ясно, роста 40% уже не будет, а будет рост 35%, что нас тоже устраивает. Даже 30% роста нам тоже подойдёт.
показати весь коментар
04.06.2020 19:50 Відповісти
зачекайте - зЄ-паяц позвонить - все порішае....- він у серіалі так робив... - главное это пАзванить...
показати весь коментар
04.06.2020 19:54 Відповісти
А где экономический прорыв?
показати весь коментар
04.06.2020 21:26 Відповісти
Раньше отвечали - в Караганде! Теперь другое слово подходит, но как говорит знакомый гинеколог - там его тоже нет.
показати весь коментар
04.06.2020 23:45 Відповісти
Зато гривна укрепляется почему то
показати весь коментар
05.06.2020 01:45 Відповісти
Где укрепляется? Неужели доллар по 18, а евро по 20 гривен?
показати весь коментар
05.06.2020 09:17 Відповісти
угу. Дивно. І всі банкомати дивним чином заряджені новими купюрами. Друкарський верстат в дії. Цікаво, коли очікувати білого пухнатого звірка?
показати весь коментар
05.06.2020 13:56 Відповісти
Хуже не будет
показати весь коментар
05.06.2020 08:08 Відповісти
коллапс
Ахметов получить прибыль не лярд а 0,9 лярда
но он уже пытается устранить этот пробел
за хлеб уже /неурожай /надо дорожать
а может косюкам аппетит убавить
и так во всех отраслях
показати весь коментар
05.06.2020 10:00 Відповісти
второй квартал еще месяц длиться будет, а прогнозы то 11, то 5, то вообще все хорошо.
рано еще говорить об этом
показати весь коментар
05.06.2020 13:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 