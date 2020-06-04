Падение ВВП достигло 5%, – Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле 2020 года в 5%.

Об этом свидетельствует Обзор экономической активности за апрель, обнародованный на сайте Минэкономики, передает БизнесЦензор.

В министерстве отмечают, в апреле большинство подвидов производственной деятельности ощутили полное негативное влияние распространение в мире COVID-19 и продолжение действия карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны.

В то же время аналитики Минэкономики ожидают, что смягчение карантина с середины мая и дальнейшее снятие ограничений на фоне внедрения принятых правительственных решений, направленных на смягчение воздействия пандемии COVID-19, позволят оживить экономическую активность и ожидать возобновления роста ВВП в конце текущего года.

Как сообщалось, в конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%.

Однако уже в конце мая НБУ допустил более глубокое падение ВВП Украины в 2020 году – до 6-7%.

Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.