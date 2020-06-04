40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету

Более 40% украинских школ не имеют качественного подключения к фиксированному интернету.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства цифровой трансформации Украины, передает БизнесЦензор.

При исследовании были использованы три источника информации: официальная отчетность учебных заведений (школа), опрос объектов социальной инфраструктуры, результаты тендерных процедур по 2019-2020 годы.

При определении наличия оптоволоконного подключения была принята во внимание не только технология, но и скорость соединения, которая присуща исключительно волоконно-оптическим технологиям. Она должна была составить не менее 30 Мбит/с.

В Минцифры отмечают, что для того, чтобы ученикам и учителям получать необходимый для учебного процесса контент и эффективно работать онлайн, необходимо не менее 100 Мбит/с. Кстати, это соответствует инициативе Европейского союза Gigabit Society.

Некоторые школы, которые расположены преимущественно в крупных городах, могут позволить себе подключиться к широкополосному интернету счет местного бюджета. Но существуют тысячи школ по всей стране, которые нуждаются в помощи государства в этом вопросе.

В течение 2019-2020 годов были проведены тендеры на подключение к интернету и прокладки локальных сетей почти в 10 тыс. украинских школ.

"Но, несмотря на это, по данным нашего исследования, ситуация до сих пор не очень утешительная: всего школ в Украине - 16 317.

Имеют подключение к интернету с помощью оптоволоконных технологий - 9 773 (60%). Не имеют - 6544 (40%)", - говорится в сообщении Минцифры.

Сейчас Минцифры активно занимается разработкой Национального плана развития широкополосного доступа в интернет (ШПД). В него обязательно будут внесены и школы, не имеющие такого подключения.