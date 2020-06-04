Акционеры решили ликвидировать "Харьковский завод электротранспорта"

Акционеры ОАО "Харьковский завод электротранспорта" (ХЗЭТ), который не ведет хозяйственную деятельности и сдает в аренду земельные участки, решили ликвидировать общество в связи с нецелесообразностью его дальнейшего существования.

Согласно объявлению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагами и фондовому рынку, такое решение приняло внеочередное собрание акционеров ОАО 2 июня 100% голосов зарегистрировавшихся для участия в собрании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным финотчетности ОАО "ХЗЭТ" за 2019 год, стоимость его чистых активов составляет 234 тыс. грн, сумма обязательств – 226 тыс. грн, размер собственного капитала – 234 тыс. грн.

Внеочередное собрание прекратило полномочия главы набсовета Александра Василенко, который владеет более 11,72% акций ПАО "ХЗЭТ" и контрольным пакетом АО "Завод Фрунзе", которому принадлежит 66,4% акций завода электротранспорта.

Кроме того, прекращены полномочия членов набсовета Александра Романенко (владеет более 11% акций АО "Завод Фрунзе") и Константина Харламова. Ликвидатором избран юрисконсульт Андрей Данилик.

Согласно финотчету ОАО "ХЗЭТ", оно состоит из одного административно-хозяйственного подразделения. На начало 2020 года численность работников составила 3 человека. В 2019 году ОАО получило почти 165 тыс. грн выручки за сдачу в аренду земельных участков и сопутствующие услуги.

ХЗЭТ был основан в 1926 году. Специализировался на капитальном ремонте трамваев, троллейбусов, агрегатов и производстве запчастей к ним.

По сообщениям СМИ, на промплощадке ХЗЭТ в 2005 году "Завод Фрунзе" начал производство металлической сетки.

"Завод Фрунзе" выпускает сита для сельхозмашин, настилочные решетки, сетки и системы ограждения для стройиндустрии, элементы городской среды (корзины для мусора, лавки), складские стеллажи и защитные системы картеров двигателей для автомобилей.

В 2019 году его чистая прибыль составила 28,16 млн грн против 51,44 млн грн годом ранее, чистый доход не обнародовался (в 2017 году составлял почти 808 млн грн).