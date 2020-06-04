СБУ заблокировала ввоз партии нелегальных смартфонов на 100 миллионов. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли на Закарпатье незаконный ввоз из Европы партии смартфонов и портативной техники известных мировых брендов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оценочная стоимость техники составляет более 100 млн грн, передает БизнесЦензор.

По предварительной версии следствия, к противоправной деятельности причастны одна из столичных фирм-импортеров и брокерская компания, а мобильные телефоны и технику они планировали ввезти в Украину под видом автозапчастей.

"Сегодня на пункте пропуска "Ужгород" правоохранители остановили нелегальный груз. Во время осмотра грузовика вместо задекларированных деталей сотрудники СБУ обнаружили партию брендовых смартфонов, ноутбуков и другой оргтехники. В случае успеха, государственный бюджет понес бы многомиллионные потери из-за неуплаты пошлины и налогов", – сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что сейчас решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил и открытия уголовного производства. Продолжаются следственные действия. В частности, проверяется причастность сотрудников контролирующих органов к противоправным сделкам.