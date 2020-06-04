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СБУ заблокировала ввоз партии нелегальных смартфонов на 100 миллионов. ФОТО

СБУ заблокировала ввоз партии нелегальных смартфонов на 100 миллионов. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли на Закарпатье незаконный ввоз из Европы партии смартфонов и портативной техники известных мировых брендов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оценочная стоимость техники составляет более 100 млн грн, передает БизнесЦензор.

По предварительной версии следствия, к противоправной деятельности причастны одна из столичных фирм-импортеров и брокерская компания, а мобильные телефоны и технику они планировали ввезти в Украину под видом автозапчастей.

"Сегодня на пункте пропуска "Ужгород" правоохранители остановили нелегальный груз. Во время осмотра грузовика вместо задекларированных деталей сотрудники СБУ обнаружили партию брендовых смартфонов, ноутбуков и другой оргтехники. В случае успеха, государственный бюджет понес бы многомиллионные потери из-за неуплаты пошлины и налогов", – сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что сейчас решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил и открытия уголовного производства. Продолжаются следственные действия. В частности, проверяется причастность сотрудников контролирующих органов к противоправным сделкам.

СБУ заблокировала ввоз партии нелегальных смартфонов на 100 миллионов 01

СБУ заблокировала ввоз партии нелегальных смартфонов на 100 миллионов 02

СБУ заблокировала ввоз партии нелегальных смартфонов на 100 миллионов 03

СБУ заблокировала ввоз партии нелегальных смартфонов на 100 миллионов 04

Автор: 

контрабанда (246) контрафакт (55) СБУ (1536) телефон (408) Закарпатська область (277)


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