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Власти Киева заказали печать ученических проездных по 94 гривни за штуку

Власти Киева заказали печать ученических проездных по 94 гривни за штуку

Коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" КГГА 21 мая по результатам тендера заказало ПАО "Научно-исследовательский институт прикладных информационных технологий" ("НИИ ПИТ") ученических проездных билетов на 27,77 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят 295 тысяч электронных билетов ученика заведения общего среднего образования по 94,14 грн за штуку.

Как отмечает издание, в июле 2019 года "ГИВЦ" уже заказывал в "НИИ ПИТ" 300 тысяч ученических по такой же цене, однако впоследствии уменьшил объем того заказа до 28,2 тыс. штук, которые и оплатил.

Карточки со штрих-кодом и чипом MifarePlus S 2K будут персонализированными и инициализированы кодом инициализации. На них нанесут надписи "Ученический билет" и "Kyiv Smart Card", персональные данные об ученике, данные об учебном заведении, логотип КГГА, название сайта и телефон службы поддержки. Гарантийный срок составляет три года.

Заказчик требовал действующий сертификат на систему управления качеством ГСТУ ISO 9001 (ISO 9001) по производству персонализированных документов или идентификационных карточек.

Стоимость договора лишь на 0,3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 27,85 млн грн.

ДочП "Полиграфический комбинат "Заря" из консорциума "ЕДАПС" отклонили по решению АМКУ по жалобе "НИИ ПИТ". "Заря" не представила документ о согласии с отклонением предложения в случае отказа от заключения договора, незаключения договора или непредоставления документов.

Единственным допущенным конкурентом было ООО "Предприятие "Пластик Карта", чьими учредителями являются житель Ужгорода Михаил Илько и киевляне Юрий Ткаченко и Ольга Шепиль, а директором – член правления эстонской компании Plastmex OÜ Константин Куклев.

Победитель "НИИ ПИТ" Валентина Прокофьева, Юрия Воробьева, Виктора Артеменко и Виктора и Анны Бобовкиних является монополистом по изготовлению дипломов для вузов, студенческих билетов и школьных аттестатов.

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Ранее в состав акционеров и наблюдательного совета компании входил Михаил Згуровский – ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и экс-председатель наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Он вышел из состава акционеров "НИИ ПИТ", когда Антимонопольный комитет Украины проводил соответствующее расследование.

Автор: 

Згуровський Михайло (2) КМДА (863) КПІ (9) проїзд (143)


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идоры... а распознать ребенка/подростка возрастом 6-17 лет водитель и кондуктор коммунального транспорта не в состоянии? Обязательно спи...дить бюджетные средства?
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04.06.2020 21:51 Відповісти
никого не призываю! однако стоит подумать, а не ****** ли они и не стоит ли их на кол садить...
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04.06.2020 21:53 Відповісти
сам не житель Киева, но у нас такая же схема была провернута нашим мэром. Я отказался делать ученический проездной, так как считаю что мой ребенок ходит в школу в районе досягаемости (5-7 минут пешком) и таких детей в городе тысячи, а передвижение по городу все-равно не на бюджетном транспорте. Таким образом сэкономил бюджету и не дал мэру присвоить 50-100 грн. чем вполне доволен
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04.06.2020 22:03 Відповісти
а что же еще? А почему лицам с 18 лет новый паспорт выдают "по тарифу", а не за счет бюджетных средств? дискриминация? а в чем? хи-хи и ха-ха?
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04.06.2020 22:09 Відповісти
можно было бы призывать свергнуть эту власть и обвинять ее в чем-то и призывать к свержению, но тут прибежит СБУ и инкриминирует замах на свержение власти законодательной и разрушению государственности и конституции... ОДНАКО лучше бы они смотрели на текущий беспредел... З.Ы. никого не агитирую и не призываю к действию... Я не планирую и не буду исполнять никаких действий на незаконное свержение власти, не планирую и не собираюсь помогать врагам государства в захвате или перераспределении государственных границ Украины, а конституция Украины для меня есть закон. ... так на всякий случай
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04.06.2020 22:19 Відповісти

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