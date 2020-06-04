Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира

Американский журнал Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд мира. Вместе они заработали $6,1 млрд - это на $200 млн меньше, чем в прошлом рейтинге. Первые три места заняли модель Кайли Дженнер, рэпер Канье Уэст и теннисист Роджер Федерер.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Лидеры рейтинга самых высокооплачиваемых звезд:

модель Кайли Дженнер - $590 млн;

рэпер Канье Уэст - $170 млн;

теннисист Роджер Федерер - $106,3 млн;

футболист Криштиану Роналду - $105 млн;

футболист Лионель Месси - $104 млн;

режиссер, актер Тайлер Перри - $97 млн;

футболист Неймар - $95,5 млн;

юморист, теле- и радиоведущий Говард Стерн - $90 млн;

баскетболист Леброн Джеймс - $88,2 млн;

актер Дуэйн Джонсон - $87,5 млн.

Криштиану Роналду стал первым игроком спортивной команды, который за карьеру заработал $1 млрд. Теннисистка Наоми Осака поставила рекорд среди спортсменок по доходам за год. Роджер Федерер стал первым теннисистом, который занял первое место среди самых богатых спортсменов.