Азиатские фондовые индексы перешли к росту в ожидании восстановления экономики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме материкового Китая, в пятницу растут на волне рыночного оптимизма, вызванного восстановлением мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,26% — до 2911,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,34%, до 1846,26 пункта. Гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,02% — до 24370,86 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,48%, до 22805,31 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,29%, до 2178,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,18%, до 6002,5 пункта.

Некоторое снижение на рынках в конце недели аналитики объясняют фиксацией прибыли инвесторами после недели активного роста. В течение недели на рынках преимущественно присутствовали позитивные настроения относительно перспектив восстановления экономики после пандемии коронавируса.

"Этот рынок поднялся так быстро, что многие говорят: "Я собираюсь получить небольшую прибыль", — считает главный инвестиционный стратег Leuthold Джим Полсон, чье мнение приводит агентство Рейтер.