В Украине за сутки зафиксировали 553 новых случая коронавируса

В Украине зафиксировано 25 964 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"В Украине 25964 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 762 летальных, 11372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая", - сообщает Минздрав.

По состоянию на утро 5 июня поступило 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 63 тысячи 343 сообщения о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: