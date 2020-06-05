В Украине за сутки зафиксировали 553 новых случая коронавируса
В Украине зафиксировано 25 964 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.
"В Украине 25964 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 762 летальных, 11372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая", - сообщает Минздрав.
По состоянию на утро 5 июня поступило 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 63 тысячи 343 сообщения о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 1093 случая;
- Волынская область - 1008 случаев;
- Днепропетровская область - 960 случаев;
- Донецкая область - 195 случаев;
- Житомирская область - 855 случаев;
- Закарпатская область - 1280 случаев;
- Запорожская область - 477 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1507 случаев;
- Кировоградская область - 538 случаев;
- Киев - 3292 случая;
- Киевская область - 1711 случаев;
- Львовская область - 1988 случаев;
- Луганская область - 51 случай;
- Николаевская область - 307 случаев;
- Одесская область - 970 случаев;
- Полтавская область - 272 случая;
- Ровенская область - 1962 случая;
- Сумская область - 188 случаев;
- Тернопольская область - 1233 случая;
- Харьковская область - 1196 случаев;
- Херсонская область - 179 случаев;
- Хмельницкая область - 501 случай;
- Черновицкая область - 3519 случаев;
- Черкасская область - 432 случая;
- Черниговская область - 250 случаев.
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