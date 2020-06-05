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В Украине за сутки зафиксировали 553 новых случая коронавируса

В Украине за сутки зафиксировали 553 новых случая коронавируса

В Украине зафиксировано 25 964 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"В Украине 25964 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 762 летальных, 11372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая", - сообщает Минздрав.

По состоянию на утро 5 июня поступило 1043 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 63 тысячи 343 сообщения о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 1093 случая;
  • Волынская область - 1008 случаев;
  • Днепропетровская область - 960 случаев;
  • Донецкая область - 195 случаев;
  • Житомирская область - 855 случаев;
  • Закарпатская область - 1280 случаев;
  • Запорожская область - 477 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1507 случаев;
  • Кировоградская область - 538 случаев;
  • Киев - 3292 случая;
  • Киевская область - 1711 случаев;
  • Львовская область - 1988 случаев;
  • Луганская область - 51 случай;
  • Николаевская область - 307 случаев;
  • Одесская область - 970 случаев;
  • Полтавская область - 272 случая;
  • Ровенская область - 1962 случая;
  • Сумская область - 188 случаев;
  • Тернопольская область - 1233 случая;
  • Харьковская область - 1196 случаев;
  • Херсонская область - 179 случаев;
  • Хмельницкая область - 501 случай;
  • Черновицкая область - 3519 случаев;
  • Черкасская область - 432 случая;
  • Черниговская область - 250 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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