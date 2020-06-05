Кабмин увеличил зарплату мэра Киева до 19 тысяч

Кабинет министров Украины увеличил с 17,76 тыс. грн – до 19,36 тыс. грн должностной оклад мэру Киева, главе Киевского городского государственного совета (КГГА).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В частности, согласно принятым изменениям должностные оклады глав областных советов и Киевского городского главы увеличен с 17,76 тыс. грн до 19,36 тыс. грн, оклады первых заместителей и секретаря Киевсовета – с 15,54 тыс. грн до 16,94 тыс. грн, заместителей – с 13,88 тыс грн до 15,125 тыс. грн. Оклад специалистов аппарата советов вырос с 3,8 тыс. грн до 4,5 тыс. грн.

Должностные оклады глав райсоветов выросли с 14,27 тыс. грн до 15,52 тыс. грн, местных, сельских и поселковых глав – с 15,54 – 9,5 тыс. грн до 16,94 – 11,5 тыс. грн в зависимости от группы городов.

Должностные оклады директоров департамента в местных органах власти выросли с 8,2 – 7,5 тыс. грн до 8,8 – 8 тыс. грн в зависимости от группы городов.

Кроме того, правительство рекомендовало руководителям органов местного самоуправления осуществлять выполнение этого постановления исключительно в пределах фондов заработной платы, предусмотренных в сметах соответствующих органов.