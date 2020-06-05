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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине пока оставят масочный режим, – Минздрав

В Украине пока оставят масочный режим, – Минздрав

В Украине пока не планируется отменять масочный режим, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Правительство внедрило режим адаптивного карантина, внедрило некоторые этапы выхода из карантина, но карантин не отменяли. Я хочу напомнить, что у нас болеют люди коронавирусом – за сегодняшний день это 553 человека, вчера было 588. Стратегия, которую мы выбрали – это стратегия сдерживания, но это никаким образом не отменяет масочный режим и соблюдение социальной дистанции", - сказал он.

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