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В Украине пока оставят масочный режим, – Минздрав
В Украине пока не планируется отменять масочный режим, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Правительство внедрило режим адаптивного карантина, внедрило некоторые этапы выхода из карантина, но карантин не отменяли. Я хочу напомнить, что у нас болеют люди коронавирусом – за сегодняшний день это 553 человека, вчера было 588. Стратегия, которую мы выбрали – это стратегия сдерживания, но это никаким образом не отменяет масочный режим и соблюдение социальной дистанции", - сказал он.
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