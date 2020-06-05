В мае количество полетов над Украиной снизилось на 90%, – "Украэрорух"

В мае государственное предприятие обслуживания воздушного движения обеспечило аэронавигационным обслуживанием 3 237 рейсов, что на 89,2% меньше по сравнению с объемов полетов в мае 2019 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Украэроруха" сообщает БизнесЦензор.

За май "Украэрорух" обслужил, в частности, 685 внутренних рейсов (-76%), 1 221 международных (- 91,8%) и 1 331 (-89,2%).

Несмотря на то, что авиатрафик в воздушном пространстве Европы начал постепенно оживляться, по оценкам экспертов, возвращение к объемам докризисных полетов может длиться до двух лет, отмечает предприятие.

По информации, полученной "Украэрорухом" от Европейской организации по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль"), в мае 2020 года среднесуточное количество рейсов в европейском воздушном пространстве было на 86% ниже по сравнению с таким же показателем мая 2019 года.

Согласно решению Кабинета министров Украины, с 5 июня возобновляются внутренние пассажирские авиаперевозки, а запуск международных рейсов запланирован на 15 июня 2020 года.