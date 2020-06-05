Нацбанк отложил проведение оценки банков в рамках SREP

Национальный банк Украины (НБУ) отсрочил осуществление оценки банков в рамках SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) с 1 августа до 1 декабря, сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Учитывая сложные условия, в которых оказалась страна и банковская система, вызванные вспышкой COVID-19, НАБУ обратилась к регулятору с просьбой перенести сроки подготовки бизнес-моделей для оценки устойчивости стратегий банков. НБУ письмом (…) от 3 июня 2020 года сообщил НАБУ о том, что новый срок предоставления банками заполненных шаблонов бизнес-моделей в Нацбанк определен до 1 декабря 2020 года", – уточняется в сообщении.

Коробкова добавила при этом, что шаблон бизнес-модели для заполнения на период 2020-2023 годы будет направлен украинским банкам до 1 июля 2020 года.

Как сообщалось, оценка SREP включает анализ четырех основных компонентов: жизнеспособности и устойчивости бизнес-модели, качества корпоративного управления, рисков капитала и рисков ликвидности.