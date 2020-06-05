В Киеве зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса, – Кличко

Количество жителей Киева, в которых подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось за сутки на 82 человека. При этом в столице зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки – 4 случая, заявил мэр Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 82 человека. Среди них 14 медиков. Умерли от коронавируса 4 человека. Впервые у нас такое количество летальных случаев в сутки. На сегодня в столице уже 3292 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет и 5 девочек - от 7 месяцев до 14 лет. А также 28 мужчин от 22 до 77 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 27 киевлян. Всего коронавирус преодолели 876 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания подтвердили в Дарницком районе - 21, в Подольском - 13 и в Деснянском - 12 случаев", - подчеркнул Кличко.