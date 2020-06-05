Польша ожидает от "Нафтогаза" решения о закупке газа в США, – посол

В начале сентября прошлого года был подписан польско-украинско-американский меморандум по продаже газа США через Польшу в Украину, и сейчас Варшава ожидает решения компании "Нафтогаз Украины" в этой связи, заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Есть дело торговли газом, очень интересное. Мы договорились о польско-украинско-американском меморандуме, подписанном США в начале сентября прошлого года, по торговле газом США через Польшу в Украину. Но идут какие-то параллельные разговоры "Нафтогаза" с "Газпромом", и мы ожидаем, какое направление украинская компания решит выбрать: покупки у России или торговлю через Польшу", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину и развитии газовой инфраструктуры с Польшей.