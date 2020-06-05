Консульства Польши получили 16 тысяч заявлений украинцев на получение рабочих виз

С момента возобновления работы в конце мая визовые центры и консульства Польши в Украине приняли 16 тыс. прошений от украинцев о предоставлении им рабочих виз.

Об этом сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приведу последние данные, которые у меня есть: с момента возобновления работы визовых центров и консульств мы приняли 16 тыс. прошений от украинцев о предоставлении им рабочих виз. В среднем, мы сейчас выдаем визу на следующий день, ведь это очень облегченный процесс и приоритетное дело", – сказал Цихоцки.

Посол отметил, что за время карантина из Польши в Украину вернулись около 5% украинцев, в то время как большинство остались в Польше, а в конце мая была возобновлена работа польских консульских отделов и визовых центров в Украине.

"Мы еще в конце мая возобновили работу наших консульских отделов и визовых центров. Сначала в корреспонденционном варианте, бесконтактно. Сейчас можно и лично прийти в консульство, но, подчеркну, только по рабочим визам – для работы в аграрном секторе и как водитель международного транспорта. Было принято решение, что украинцам, которые остались в Польше на время карантина, и у которых закончился срок действия визы, не надо возвращаться в Украину, чтобы продлить действие документов, разрешающих проживание в Польше, это можно будет сделать после окончания эпидемии", – пояснил Цихоцки.

Он также указал на то, что в Украине у Польши есть 6 консульских профессиональных отделов: в Киеве, Львове, Луцке, Виннице, Одессе и Харькове. Кроме того, дипломат рассказал о том, что у Польши, был рекорд в Евросоюзе по выдаче виз для украинцев: 60% рабочих виз, которые ЕС выдает по всему миру, были польскими визами в Украине.

Цихоцки также призвал украинских граждан, приезжающих работать в Польшу, регистрироваться в агентствах труда, покупать страховки и работать легально.

"Обращайтесь к серьезным страховщикам и к серьезным работодателям. Ведь если вы не зарегистрированы, конечно, у работодателя есть привилегий, более сильная позиция, и есть нечестные работодатели, которые этим пользуются. Но вообще сама статистика свидетельствует о том, что украинцы довольны работой в Польше. Ежегодно увеличивается количество граждан Украины, которые у нас работают. Я понимаю, что есть индивидуальные плохие истории, но в целом ситуация полезна и для нашей экономики, и для украинских семей, которые приобщаются к финансовым трансферам из Польши, других стран. Это взаимнополезно", – подчеркнул он.