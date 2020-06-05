Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины
Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на этот пост Валерия Кондратюка.
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.
"Уволить Евдокимова Валерия Владимировича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе Зеленского №211/2020 от 5 июня.
Другим своим указом №212/2020 президент назначил "Кондратюка Валерия Витальевича главой Службы внешней разведки Украины".
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