Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на этот пост Валерия Кондратюка.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.

"Уволить Евдокимова Валерия Владимировича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе Зеленского №211/2020 от 5 июня.

Другим своим указом №212/2020 президент назначил "Кондратюка Валерия Витальевича главой Службы внешней разведки Украины".