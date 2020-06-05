Рада ввела мораторий на банкротство бюджетных организаций

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс процедур банкротства", устанавливающий мораторий на открытие производств о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2276 во втором чтении и в целом проголосовали 303 народных депутата.

Необходимость принятия законопроекта а в пояснительной записке поясняется тем, что вступление в действие нового Кодекса процедур банкротства 21 октября 2019 года в действующей редакции создавала ряд рисков.

В частности, возникала возможность подачи кредиторами заявлений об открытии производства по делу о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

По мнению авторов законопроекта, представление кредиторами таких заявлений в суды и открытие производства по делам о банкротстве органов государственной власти, в том числе военных, правоохранительных, местных советов, органов социального обеспечения и т.д. может "разрушать установленные Конституцией принципы функционирования механизма государства, нарушать принцип разделения государственной власти и гарантированное в Украине местное самоуправление, повлечет серьезную дезорганизацию работы соответствующих органов и учреждений, социальное напряжение и широкий общественный резонанс".

В связи с этим законопроектом устраняется такая возможность.

Кроме того, документом урегулирован вопрос назначения хозяйственными судами по делам о банкротстве распорядителей имущества или управляющих реструктуризацией на время, пока не введена в эксплуатацию предусмотренная Кодексом Единая судебная информационно-телекоммуникационная система для выбора управляющих.