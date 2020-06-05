БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
1 551 1

Шмыгаль допустил отказ от смягчения карантина из-за роста заболеваемости

Шмыгаль допустил отказ от смягчения карантина из-за роста заболеваемости

Правительство Украины все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на совещании по противодействию эпидемии под председательством президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Премьер напомнил, что в Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"В правительстве подчеркивают: если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране", – сказано в сообщении.

В свою очередь Зеленский отметил, что людям необходимо напоминать, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19.

"Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью – сложно. Невидимая опасность – худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", – сказал президент.

В то же время в штабе Операции объединенных сил сообщили, что по-прежнему готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения с 10 июня.

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине за последние сутки зафиксировали 553 новых случая коронавируса.

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) Кабмін (7745) карантин (2077) Шмигаль Денис (1485) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну блін, люди ж дибільні на всю голову! От вчора їхали в автобусі - всі в масках і людей мало дуже. А перед цим нормально забита маршрутка була - водій без маски, 4-5 пасажирів, яких побачив з вікна, теж. В Ашані були - дві "яжемать" з колясками - маски під підборіддям. Що ви хочете, коли кругом ідіоти?
показати весь коментар
05.06.2020 19:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 