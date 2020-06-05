Шмыгаль допустил отказ от смягчения карантина из-за роста заболеваемости

Правительство Украины все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на совещании по противодействию эпидемии под председательством президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Премьер напомнил, что в Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"В правительстве подчеркивают: если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране", – сказано в сообщении.

В свою очередь Зеленский отметил, что людям необходимо напоминать, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19.

"Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью – сложно. Невидимая опасность – худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", – сказал президент.

В то же время в штабе Операции объединенных сил сообщили, что по-прежнему готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения с 10 июня.

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине за последние сутки зафиксировали 553 новых случая коронавируса.