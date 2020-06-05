Рада провалила закон об упрощении доступа провайдеров к объектам инфраструктуры

Верховная Рада пятницу отклонила законопроект №2042 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики".

За принятие законопроекта во втором чтении проголосовало всего 187 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За отправку законопроекта про возвращение комитету на доработку с последующим вынесением на повторное второе чтение проголосовало 224 народных депутатов.

Согласно пояснительной записку, отклоненный документ был направлен на создание благоприятных условий операторам электронных коммуникационных услуг для расположения технических средств электронных коммуникаций и предоставления услуг потребителям.

Законопроектом, в частности, предлагалось расширить сферу действия закона "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей" на отношения по управлению многоквартирными домами, в том числе объединениями совладельцев, а также устранить пробелы в законе о доступе, которые предоставляют возможность отдельным владельцам инфраструктуры уклоняться от его выполнения, установить требования по регулированию механизма доступа операторов к объектам инфраструктуры.

Принятие законопроекта поддерживали мобильные операторы и операторы фиксированной связи.

В середине апреля комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рекомендовал парламенту одобрить доработанный законопроект №2042 во втором чтении и в целом.

В феврале Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №2042.

В 2017 году вступил в силу закон "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей", которым были установлены правила предоставления доступа к инфраструктуре соответствующего объекта и методики определения платы за доступ к элементам инфраструктуры объекта. В то же время, операторы и провайдеры телекоммуникаций неоднократно подчеркивали, что нормы этого закона не исполняются балансодержателями объектов инфраструктуры.