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Экспорт зерновых достиг 55 миллионов тонн

Экспорт зерновых достиг 55 миллионов тонн

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 5 июня 2020 года экспортировала 54,832 млн тонн зерновых и зернобобовых против 50 млн тонн за весь 2018/2019 МГ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор.

К настоящему времени Украина экспортировала 20,19 млн тонн пшеницы, 29,03 млн тонн кукурузы и 4,93 млн тонн ячменя.

По состоянию на 5 июня текущего года экспортировано также 318,3 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% превышает показатель предыдущего МГ.

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