SpaceX планирует запустить на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX на следующей неделе собирается запустить на орбиту очередную группу из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщает специализированный сайт NASASpaceflight, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запуск планируется осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса LC-40 на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) 12 июня с 21:00 до по 22:00 по времени Восточного побережья США (13 июня с 04:00 до 05:00 по киевскому времени).

Это будет девятый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 480 космических аппаратов.

Как сообщалось, последняя партия спутников была запущена 4 июня.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.