Нацбанк начал разработку законодательства о факторинге

Национальный банк Украины создал рабочую группу, которая будет разрабатывать предложения по изменению законодательства для урегулирования проблемных вопросов торгового и международного факторинга в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передает БизнесЦензор.

В состав рабочей группы, кроме представителей Национального банка, приглашены представители Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики; Министерства экономики; Независимой ассоциации банков Украины; Всеукраинской ассоциации финансовых компаний; Ассоциации финансовых институтов; Ассоциации факторинговых компаний Украины; Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины; представители международных организаций.

Содержание предложений, над которыми будет работать рабочая группа, будет отображать подходы, описанные в уже обнародованном Белой книге, с учетом предложений и замечаний, предоставленных участниками рынка после ее публикации.

Предложенное Национальным банком регулирование рынка факторинга имеет две ключевые цели:

содействовать развитию в Украине классического торгового факторинга как инструмента доступного и быстрого финансирования и управления дебиторской задолженностью для бизнеса;

установить требования по прозрачности и соблюдения правил рыночного поведения при осуществлении коллекторской деятельности и разграничить ее с рынком торгового факторинга.

Рабочая группа должна представить предложения изменений в законодательство, направленные на достижение указанных целей, до 15 июля 2020 года.