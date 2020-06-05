"Укргазбанк" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2019 года
Государственный "Укргазбанк" не планирует выплачивать дивиденды по результатам деятельности за 2019 год.
Об этом свидетельствует повестка дня годового дистанционного собрания акционеров, которое запланировано на 7 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Учитывая ограничения, установленные ст. 31 закона "Об акционерных обществах", выплату дивидендов по акциям АБ "Укргазбанк" итогам 2019 года не проводить", – говорится в документе.
Согласно повестке дня, полученную "Укргазбанком" прибыль в 2019 году в размере 1,29 млрд грн набсовет предлагает распределить следующим образом: 128,9 млн грн (10%) направить в резервный фонд, а 1,16 млрд грн (90%) – на покрытие убытков прошлых лет.
АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.
Согласно данным Национального банка Украины, на 1 мая 2020 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4 (148,589 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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