Минфин подтвердил отмену регулирования цен на газ для населения

В рамках сотрудничества с Международным валютным фондом Украина откажется от регулирования цен на газ для населения, что в текущих условиях может привести к ее снижению.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает БизнесЦензор.

"Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 000 грн, тогда как на рынке цена – 2 275 грн. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена", – сказал Марченко.

Министр добавил, что благодары выделенному МВФ кредиту в размере $5 млрд Украина сможет покрыть около 8% дефицита госбюджета, а также профинансировать выплаты заработных плат, пенсий, доплат врачам и выплаты социально незащищенным категориям населения.

По словам Марченко, кредит от МВФ также открывает двери для Украины в вопросе получения макрофинансовой помощи от Европейской Комиссии, кредита Всемирного Банка, что позволит выполнить бюджет этого года.

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Как сообщалось, 25 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Кабмин также продлил обязательство НАК приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020-го, тепловикам – до 1 мая 2021-го.

Ранее действующие обязательства операторов газотранспортных систем и поставщиков газа, купленного у НАК для населения, также продлены до 1 июля 2020 года.