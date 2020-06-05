Движение внутри Шенгенской зоны восстановится до конца месяца, – Еврокомиссия

Страны Шенгенской зоны, скорее всего, отменят ограничения на перемещения между ее членами не позднее самого конца июня.

Об этом заявила член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть большая поддержка среди многих стран-членов (зоны), многих министров, что снятие ограничений на перемещения через внутренние границы или планы о таком снятии имели место в течение июня", - сказала Йохансон.

В то же время она отметила, что некоторые страны-участники Шенгенской зоны заявили о неготовности принять подобные решения прямо сейчас. При этом, по мнению Йохансон, ограничения должны быть в итоге сняты "в последних числах июня", хотя решение о пограничном режиме принимают страны в индивидуальном порядке.

Она уточнила, что в ЕС продолжат следить за развитием событий прежде, чем принять окончательное решение об отмене ограничений на перемещения.