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Движение внутри Шенгенской зоны восстановится до конца месяца, – Еврокомиссия

Движение внутри Шенгенской зоны восстановится до конца месяца, – Еврокомиссия

Страны Шенгенской зоны, скорее всего, отменят ограничения на перемещения между ее членами не позднее самого конца июня.

Об этом заявила член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть большая поддержка среди многих стран-членов (зоны), многих министров, что снятие ограничений на перемещения через внутренние границы или планы о таком снятии имели место в течение июня", - сказала Йохансон. 

В то же время она отметила, что некоторые страны-участники Шенгенской зоны заявили о неготовности принять подобные решения прямо сейчас. При этом, по мнению Йохансон, ограничения должны быть в итоге сняты "в последних числах июня", хотя решение о пограничном режиме принимают страны в индивидуальном порядке.

Она уточнила, что в ЕС продолжат следить за развитием событий прежде, чем принять окончательное решение об отмене ограничений на перемещения.

Автор: 

Єврокомісія (1085) карантин (2077) Шенген (46)


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Свободное движение внутри Шенгенской зоны восстановится до конца месяцы,

Народ,поясните, кому нужна "пандемия" в мировом масштабе? Проба пера по созданию ГУЛАГА по всей планете, проверка IQ общества потребления, или что-то другое?
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05.06.2020 17:15 Відповісти

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