Кабмин определил министерства для контроля характеристик товаров

Кабинет министров Украины 3 июня определил уполномоченные министерства, в частности, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство культуры и информационной политики и Министерство здравоохранения, для согласования спецификаций товаров и контроля их качеств.

Соответствующее постановление "Об определении специально уполномоченных органов для согласования спецификаций товаров и определения контроля особых качеств и других характеристик товаров" обнародовано на сайте правительства 5 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кабмин определил уполномоченными: Минэкономики - по сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственных товаров), пищевым продуктам, винам, ароматизированным винным продуктам, спиртным напиткам; Минкульт - по изделиям народных художественных промыслов; Минздрав - по природным лечебным ресурсам (минеральным водам, лечебным грязям, озокериту, бишофиту, рапам лиманов и озер).