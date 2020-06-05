Германия увеличит субсидии на покупку электромобилей

Правительство Германии намерено утвердить расширение стимулирующего пакета для покупателей электромобилей (EV).

Новый пакет стимулов оценивается в 130 млрд евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Ожидается, что теперь при покупке электромобиля стоимостью до 40 тыс. евро общая субсидия достигнет 9 тыс. евро. Из них 6 тыс. евро выделит государство, остальные 3 тыс. евро – автомобильная промышленность. На EV стоимостью от $40 тыс. до 60 тыс. евро распространяется субсидия в размере 5 тыс. евро.

По данным издания ixbt, правительство Германии также планирует сделать обязательным наличие электромобильных зарядок на всех АЗС. Подробности этого пункта программы стимулов пока не сообщаются, поэтому неясно, когда именно новые нормы могут вступить в силу.

Однако, согласно данным Федерального союза энергетики и водного хозяйства Германии (BDEW), для создания массового рынка электромобилей стране требуется не менее 70 тыс. зарядных станций и 7 тыс. станций быстрой зарядки. Сейчас в Германии насчитывается около 28 тыс. зарядных станций.