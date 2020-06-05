Facebook начнет маркировать страницы российских государственных СМИ

Facebook Inc начнет маркировать страницы российских, китайских и другие государственных СМИ, а позднее этим летом – блокировать любую их рекламу, ориентированную на американских пользователей.

В частности, крупнейшая в мире социальная сеть будет использовать соответствующую пометку для российского агентства Sputnik, иранского канала Press TV и китайского агентства Синьхуа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Всего на первом этапе будет помечено примерно 200 страниц.

В то же время глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер сообщил, что соцсеть не будет маркировать базирующиеся в США новостные организации, так как пришла к выводу, что даже контролируемые правительством американские СМИ обладают редакционной независимостью.

При этом Facebook не будет использовать маркировку для СМИ, связанных с отдельными политическими деятелями или партиями, так как, по словам Глейхера, это расширит "очень, очень скользкие границы".

"То, что мы хотим здесь сделать, это начать с самого критического случая", – сказал представитель компании.

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Facebook уточнил, что маркировка появится на страницах по всему миру, а также в сообщениях ленты новостей в США. Компания также сообщила, что в преддверии ноябрьских президентских выборов "в целях предосторожности" заблокирует рекламу от государственных структур, ориентированную на США. В других странах реклама будет маркироваться.

Как отмечает агентство, новая мера вводится всего за несколько месяцев до ноябрьских президентских выборов в США. Facebook, ранее признавшая неспособность остановить использование своих платформ для вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, с тех пор усилила защиту и ввела более строгие требования к прозрачности страниц и рекламы.