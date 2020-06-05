Золотовалютные резервы НБУ перешли к снижению из-за выплат по госдолгу

По предварительным данным, на 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Снижение резервов в течение прошлого месяца связано, прежде всего, с погашением значительной части нынешних обязательств по государственному долгу", – отмечается в сообщении.

Так, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в мае было направлено $1,48 млрд. Из этой суммы $1 млрд уплачено по облигациям внешнего государственного займа, $337,7 млн – по номинированным в валюте облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), $60 млн – по обязательствам перед МВФ, остальные средства – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.

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В то же время эти расходы были частично компенсированы новыми поступлениями в пользу правительства в размере $418,8 млн, в том числе за счет размещения валютных ОВГЗ на $368,8 млн.

Кроме того, НБУ благодаря превышению предложения над спросом на межбанковском валютном рынке выкупил за месяц в резервы $660,6 млн. При этом нтервенции по продаже валюты не проводились.

Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) также повлияла на увеличение резервов на $73,4 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, по состоянию на 1 мая международные резервы Украины составляли $25,7 млрд (в эквиваленте), увеличившись в апреле на 3,1% или на $800 миллионов.