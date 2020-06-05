БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 816 5

Золотовалютные резервы НБУ перешли к снижению из-за выплат по госдолгу

Золотовалютные резервы НБУ перешли к снижению из-за выплат по госдолгу

По предварительным данным, на 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Снижение резервов в течение прошлого месяца связано, прежде всего, с погашением значительной части нынешних обязательств по государственному долгу", – отмечается в сообщении.

Так, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в мае было направлено $1,48 млрд. Из этой суммы $1 млрд уплачено по облигациям внешнего государственного займа, $337,7 млн – по номинированным в валюте облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), $60 млн – по обязательствам перед МВФ, остальные средства – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.

Читайте также: Нацбанк повысил прогноз международных резервов на конец года до $29,3 миллиарда

В то же время эти расходы были частично компенсированы новыми поступлениями в пользу правительства в размере $418,8 млн, в том числе за счет размещения валютных ОВГЗ на $368,8 млн.

Кроме того, НБУ благодаря превышению предложения над спросом на межбанковском валютном рынке выкупил за месяц в резервы $660,6 млн. При этом нтервенции по продаже валюты не проводились.

Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) также повлияла на увеличение резервов на $73,4 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, по состоянию на 1 мая международные резервы Украины составляли $25,7 млрд (в эквиваленте), увеличившись в апреле на 3,1% или на $800 миллионов. 

Автор: 

валютний резерв (195) держборг (1086) НБУ (9266) золотовалютний резерв (248)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда то читал Генри Форда и он говорил про кредиты, что их не нужно брать ибо вы ухудшите свое положение, не решив проблемы! То бишь, если он видел в своей компании по отчетам убытки, то он не брал кредит, чтобы покрыть эти проблемы, ибо проблема наносящая убытки не была решена и убытки будут дальше расти, а плюс кредиты надо отдавать с процентами и тогда получается, что беря кредиты, свои проблемы еще больше ухудшаются. И он говорил, что не нужно брать кредит, если есть проблемы с деньгами, а нужно искать проблему, которая повлияла на то, что такие убытки появились. Украине нужно не кредиты брать и ухудшать свое положение, а нужно найти проблемы и решить их! Коррупцию уничтожить, баланс перераспределить, и море проблем, которые решив, сразу убытки исчезнут и будут идти доходы и с этих доходов выплатить кредиты! А после эти доходы будут вести к росту экономики!
показати весь коментар
07.06.2020 23:00 Відповісти
госдол сша видел ?
показати весь коментар
07.06.2020 23:40 Відповісти
кому надо отдавать долг???
показати весь коментар
08.06.2020 02:10 Відповісти
В Украине сейчас только одна проблема. Зебанутое быдло выбрало шута, и он притянул за собой всю свою коМАНДУ дебилов, чтобы у них закончилась эпоха бедности.
показати весь коментар
08.06.2020 12:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 