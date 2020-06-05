Греция может разрешить въезд для граждан Украины с 1 июля, – МИД
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Греции Никос Дендиас в ходе телефонного разговора выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.
Об этом говорится в сообщении МИД Украины, передает БизнесЦензор.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обменялись опытом по противодействию распространению коронавируса COVID-19 и преодолению последствий пандемии.
Стороны отметили важность всестороннего развития взаимовыгодных двусторонних отношений для развития торговли и инвестиций, сотрудничества в культурно-гуманитарной и образовательной сферах.
Глава МИД Украины поздравил коллегу с председательством Греции в Комитете министров Совета Европы и призвал его предоставлять приоритетное значение тематике Украина в фокусе внимания этой организации. Греческий министр в ответ заверил, что Греция неизменно поддерживает евроинтеграционные устремления Украины.
В 2019 году объем товарооборота между Украиной и Грецией составил $586 млн.
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