Греция может разрешить въезд для граждан Украины с 1 июля, – МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Греции Никос Дендиас в ходе телефонного разговора выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины, передает БизнесЦензор.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обменялись опытом по противодействию распространению коронавируса COVID-19 и преодолению последствий пандемии.

Стороны отметили важность всестороннего развития взаимовыгодных двусторонних отношений для развития торговли и инвестиций, сотрудничества в культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Глава МИД Украины поздравил коллегу с председательством Греции в Комитете министров Совета Европы и призвал его предоставлять приоритетное значение тематике Украина в фокусе внимания этой организации. Греческий министр в ответ заверил, что Греция неизменно поддерживает евроинтеграционные устремления Украины.

В 2019 году объем товарооборота между Украиной и Грецией составил $586 млн.