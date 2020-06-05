Украина засеяла 99% запланированных площадей

Украина по состоянию на 4 июня засеяла 15,3 млн га яровых культур, что составляет 99% прогноза (15,5 млн га).

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Facebook, передает БизнесЦензор.

По информации министерства, за последнюю неделю площадь посевов в областях увеличилась на 173,5 тыс. га.

Таким образом, площади под основными культурами по состоянию на 4 июня составляют: подсолнечник – 5,99 млн га; кукуруза – 5,33 млн га; ячмень – 1,52 млн га; соя – 1,34 млн га, горох – 282,71 тыс. га, сахарная свекла – 209,01 тыс. га; пшеница яровая -–184,53 тыс. га; горох – 282,71 тыс. га; овес - 186,35 тыс. га, гречиха – 55,23 тыс. га.

Как сообщалось, посевная площадь основных культур в 2020 году увеличится на 600 тыс. га по сравнению с 2019 годом и составит 15,5 млн га. В структуре посевов яровой группы, по прогнозам, увеличится доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится – ячменя, сои и сахарной свеклы.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что аграрии в 2020 году соберут 65-68 млн тонн урожая зерновых культур против 75 млн тонн в 2019 году.