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Кабмин согласовал назначение нового руководителя авиапарка Зеленского

Кабмин согласовал назначение нового руководителя авиапарка Зеленского

Кабинет министров согласовал назначение Александра Пономаренко временно исполняющим обязанности генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №610-р от 3 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Пономаренко является первым заместителем генерального директора указанного предприятия.

Как сообщалось, в августе 2019 года Кабинет министров согласовал назначение на должность гендиректора ГАП "Украина" Андрея Мазура.

На балансе ГАП "Украина" сейчас находится семь воздушных судов: самолеты A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертолета Ми-8МТВ-1 и два самолета Ил-62М. Два последних - выведены из эксплуатации, а один из вертолетов не выполняет полетов по техническим причинам.

По информации ГУД, на содержание Государственного авиационного предприятия "Украина" в 2019 году запланировано почти 231 млн грн, из которых, по состоянию на первое августа, выделено 140,5 млн грн.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании, однако после избрания президентом передумал.

Автор: 

ДУСЯ (94) Зеленський Володимир (2508) Кабмін (7745)


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05.06.2020 20:33 Відповісти

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