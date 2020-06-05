Кабмин согласовал назначение нового руководителя авиапарка Зеленского

Кабинет министров согласовал назначение Александра Пономаренко временно исполняющим обязанности генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №610-р от 3 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Пономаренко является первым заместителем генерального директора указанного предприятия.

Как сообщалось, в августе 2019 года Кабинет министров согласовал назначение на должность гендиректора ГАП "Украина" Андрея Мазура.

На балансе ГАП "Украина" сейчас находится семь воздушных судов: самолеты A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертолета Ми-8МТВ-1 и два самолета Ил-62М. Два последних - выведены из эксплуатации, а один из вертолетов не выполняет полетов по техническим причинам.

По информации ГУД, на содержание Государственного авиационного предприятия "Украина" в 2019 году запланировано почти 231 млн грн, из которых, по состоянию на первое августа, выделено 140,5 млн грн.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании, однако после избрания президентом передумал.