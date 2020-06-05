Французская компания выбрала партнера для строительства катеров для МВД, – Аваков

Николаевская компания "Нибулон" займется локализацией производства патрульных катеров для Государственной пограничной службы МВД Украины в рамках украинско-французского контракта.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, единственный в Украине завод, который работал с морским алюминием,– это феодосийский завод "Море", который сейчас находится на оккупированной территории.

"Поэтому, в контракте между Госпогранслужбой и французской компанией ОCEA прямо прописано изготовление 5 кораблей из 20 на украинском предприятии. Исходя из анализа в настоящее время, французские партнеры остановили свой выбор на компании "Нибулон", которая находится в Николаеве", – сказал Аваков.

Министр отметил, что производство катеров может начаться до конца текущего года.

"После реализации этого проекта, Украина будет распоряжаться технологиями и сможет производить корабли из морского алюминия на материковой части страны. Локализация производства и была ключевым требованием при этом контракте", – добавил Аваков.

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Как сообщалось, в марте Верховная Рада ратифицировала Рамочный договор между правительствами Украины и Франции на строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,39 млрд грн. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.

В 2020 году предусмотрено осуществление предоплаты в размере 15% от общей стоимости контракта или ориентировочно 660 млн грн, которые предусмотрены в госбюджете на 2020 год.

В 2021 году для строительства и приобретения 7 катеров дополнительно необходимо 1,31 млрд грн и 1,49 млрд грн – в 2022 году.

Согласно договору, правительство Франции готово предоставить для финансирования проекта кредит на сумму до 116 млн евро или максимум 85% общей суммы контракта. При этом аванс в размере 15% обязана уплатить украинская сторона.

Напомним, ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.