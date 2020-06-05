Экспорт яиц из Украины упал на 25%, – Таможня

Украина в январе-мае 2020 года снизила экспорт яиц на 24,5% – до 49,77 тыс. тонн, в денежном выражении – на 17,9%, до $46,76 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу, передает БизнесЦензор.

Импорт яиц в январе-мае-2020 упал в 2,3 раза – до 1,17 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,6 раза, до $4 млн.

Кроме того, Украина в январе-мае 2020 года снизила импорт мяса птицы и субпродуктов на 30,2%, до 35,32 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 24,9%, до $15,34 млн. Экспорт мяса птицы и субпродуктов за указанный период сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 175,01 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт этой продукции упал на 12,7% – до $223,54 млн.

Экспорт свинины, по данным Гостаможслужбы, вырос в 1,6 раза – до 1,24 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на $3,27 млн, что в 1,9 раза выше показателя за январь-май 2019 года.

Импорт свинины в Украину за пять месяцев 2020 года сократился на 34,7% – до 6,72 тыс. тонн, в денежном выражении – на 26,6%, до $14,04 млн.