Пенсионный фонд недосчитался 8 миллиардов поступлений от ЕСВ

Поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в мае составили 18,2 млрд грн, что на 3,4 млрд грн меньше плана.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает БизнесЦензор.

В апреле поступления от ЕСВ составили 19,5 млрд грн, что на 3,7 млрд грн меньше запланированных.

В целом с начала года Пенсионный фонд получил от ЕСВ 97,6 млрд грн, что на 8 млрд грн меньше плана.

Как сообщалось, Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

По данным Госказначейства, поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года впервые с 2016 года сократились на 3,8%, или 882 млн грн, по сравнению с апрелем 2019 года – до 22,59 млрд грн.

При этом в январе 2020 года рост ЕСВ к январю 2019 года был на уровне 15%, в последующие два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – по 12%.

По итогам 2017 года ЕСВ по сравнению с показателем за 2016 год вырос на 36,8%, в 2018 – на 25%, в 2019 году – на 19,9%.