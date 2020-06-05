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Пенсионный фонд недосчитался 8 миллиардов поступлений от ЕСВ

Пенсионный фонд недосчитался 8 миллиардов поступлений от ЕСВ

Поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в мае составили 18,2 млрд грн, что на 3,4 млрд грн меньше плана.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает БизнесЦензор.

В апреле поступления от ЕСВ составили 19,5 млрд грн, что на 3,7 млрд грн меньше запланированных.

В целом с начала года Пенсионный фонд получил от ЕСВ 97,6 млрд грн, что на 8 млрд грн меньше плана.

Пенсионный фонд недосчитался 8 миллиардов поступлений от ЕСВ 01

Пенсионный фонд недосчитался 8 миллиардов поступлений от ЕСВ 02

Как сообщалось, Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн. 

По данным Госказначейства, поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года впервые с 2016 года сократились на 3,8%, или 882 млн грн, по сравнению с апрелем 2019 года – до 22,59 млрд грн.

При этом в январе 2020 года рост ЕСВ к январю 2019 года был на уровне 15%, в последующие два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – по 12%.

По итогам 2017 года ЕСВ по сравнению с показателем за 2016 год вырос на 36,8%, в 2018 – на 25%, в 2019 году – на 19,9%.

Автор: 

пенсіонери (430) Пенсійний фонд (411) пенсія (683) ЄСВ (40)


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Топ коментарі
+7
Пенсы были значительной частью элеХтората, голосовавшего по принципу "абы не Порошенко"(с) Получите и распишитесь...
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06.06.2020 11:23
+7
а не хер бизнес кошмарить !! понаставили держспожывслужбу на рынок ,перемотали всё плёнкой и это всё на свежем воздухе !! а в супермаркетах разметочку нарисовали и работайте как обычно !!! *****.е дебилы
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06.06.2020 15:07
+3
В нашем городе начались задержки выдачи пенсий, выдают частями. Такого не было с 90-х годов. Даже в 2014г,,когда было падение гривны и война выдавали все точно в срок.
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06.06.2020 11:04
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"АвтоКрАЗ готовится к массовому сокращению и находится на грани закрытия.Руководитель информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий https://www.facebook.com/oleg.omelnytskiy/posts/3011973028895340 написал в Facebook: "Похоже, последний из работавших украинских автозаводов, скоро совсем остановится".
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06.06.2020 00:17 Відповісти
Пусть работники Краза по секрету расскажут за кого голосовали? И кто настоящий барыга?
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08.06.2020 19:07 Відповісти
В нашем городе начались задержки выдачи пенсий, выдают частями. Такого не было с 90-х годов. Даже в 2014г,,когда было падение гривны и война выдавали все точно в срок.
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06.06.2020 11:04 Відповісти
Пенсы были значительной частью элеХтората, голосовавшего по принципу "абы не Порошенко"(с) Получите и распишитесь...
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06.06.2020 11:23 Відповісти
какие шустрые мыши...
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06.06.2020 14:13 Відповісти
а не хер бизнес кошмарить !! понаставили держспожывслужбу на рынок ,перемотали всё плёнкой и это всё на свежем воздухе !! а в супермаркетах разметочку нарисовали и работайте как обычно !!! *****.е дебилы
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06.06.2020 15:07 Відповісти
а фУйня яка - заграница нам поможет....- 6 000 - це ж не біднысть....- а скоро і 4 000 грн такою не буде...
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06.06.2020 20:42 Відповісти
Продлите еще карантин
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07.06.2020 09:19 Відповісти
И всем дебилам, которые требуют маски, деньги , наверно, не нужны
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07.06.2020 09:21 Відповісти
совецкая пенсионная система уже давно устарела
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07.06.2020 09:32 Відповісти
может дело в тех идиотах, которые сейчас рулят страной?
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08.06.2020 22:03 Відповісти
Этот идиотский налог андроповца ревки на зарплату стимулирующий безработицу и теневые выплаты нужно совсем отменять.
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07.06.2020 17:21 Відповісти
Вообще-то ЕСВ был и до "ревки". При отце нации овоще он составлял от 36,7% и выше. Плюс еще 3,6% с работника удрежанием брали.
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08.06.2020 22:52 Відповісти
ЕСВ то был,только в исчислительном,а не процентном,выражении он был мизерным,ревка его резко взвинтил,поднял штрафы до диких сотен тысяч и организовал систему крышевания от неуплаты за половину от суммы налога,до сих пор все работает.
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12.06.2020 16:37 Відповісти

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