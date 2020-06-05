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Футболист впервые вошел в список миллиардеров Forbes

Футболист впервые вошел в список миллиардеров Forbes

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, вошедшим в список миллиардеров.

Об этом сообщает Forbes, передает БизнесЦензор.

По оценке издания, за свою 17-летнюю игровую карьеру Роналду получил $650 млн в виде зарплаты, обойдя ближайшего конкурента Лионеля Мессии ($605 млн). При этом нынешний контракт Роналду с "Ювентусом" подразумевает, что общий заработок достигнет отметки $765 млн.

Остальную часть состояния футболиста принесли поступления от рекламных контрактов.

Как отмечает издание, Роналду стал третьим спортсменом-миллиардером. Ранее число миллиардеров из мира спорта пополнили гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвейзер.

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Forbes (97) футбол (241) мільярдери (217) футболіст (32)


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Незабаром різниця між мільярдерами і футболістами зникне. А по футбольному полю буде бігати модифікований пластичним хірургом аватар, схожий на хазяїна. Поки останній сидітиме в сауні з бл****и, жиріючи і багатіючи
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06.06.2020 10:06 Відповісти

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