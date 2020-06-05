Футболист впервые вошел в список миллиардеров Forbes

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, вошедшим в список миллиардеров.

Об этом сообщает Forbes, передает БизнесЦензор.

По оценке издания, за свою 17-летнюю игровую карьеру Роналду получил $650 млн в виде зарплаты, обойдя ближайшего конкурента Лионеля Мессии ($605 млн). При этом нынешний контракт Роналду с "Ювентусом" подразумевает, что общий заработок достигнет отметки $765 млн.

Остальную часть состояния футболиста принесли поступления от рекламных контрактов.

Как отмечает издание, Роналду стал третьим спортсменом-миллиардером. Ранее число миллиардеров из мира спорта пополнили гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвейзер.