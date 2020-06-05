KLM хочет возобновить рейсы из Амстердама в Киев в июле

Авиакомпания KLM хочет возобновить регулярные рейсы из Амстердама в Киев в июле в рамках расширения полетной программы.

Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Полеты включены в расписание на ежедневной основе с 4 июля.

В этом месяце KLM планирует летать почти в 70 аэропортов Европы. Среди них, помимо украинской столицы, есть Москва, Санкт-Петербург, Варшава, Краков, Прага, Париж, Мюнхен, Франкфурт, Берлин, Рим, Милан, Осло, Лондон, Барселона, Мадрид, Афины, Бухарест, Будапешт, Стамбул, Копенгаген, Хельсинки, Лиссабон, Цюрих и другие города.

Дальнемагистральная сеть расширится за счет рейсов в Джакарту, Денпасар, Вашингтон, Сан-Франциско, Ванкувер и Калгари.

Всего в июле KLM планирует совершить 3000 вылетов из Амстердама и восстановить 78% своей сети. Однако рейсы будут выполняться с ограниченной частотой. Их общее число составит только 25%-30% от изначального графика.

В авиакомпании подчеркивают, что список городов не является фиксированным, и планы по полетам могут меняться в зависимости от изменения ограничений в разных странах.